LONDON – Mikel Arteta baru saja membawa Arsenal meraih gelar juara Piala FA 2019-2020. Pencapaian tersebut menjadikan Arteta sebagai pelatih Spanyol keempat yang pernah meraih gelar juara di ajang kompetisi sepakbola tertua di tanah Britania Raya itu.

Melansir dari laman BBC Sport, Minggu (2/8/2020), sebelum Arteta meraihnya musim ini, ada tiga nama pelatih Spanyol lain yang lebih dulu berhasil meraih gelar juara Piala FA.

😍 π—˜π˜ƒπ—²π—Ώπ˜†π˜π—΅π—Άπ—»π—΄ about this video



Always forward πŸ”΄ pic.twitter.com/5sbMKM9JK7— πŸŽ— Arsenal (@Arsenal) August 1, 2020