TURIN – Para penggawa Juventus tengah larut dalam euphoria keberhasilan mereka meraih gelar juara Liga Italia 2019-2020. Tidak terkecuali sang megabintang, Cristiano Ronaldo yang langsung mengajak sang kekasih, Georgina Rodriguez untuk berlibur.

Hal tersebut terlihat pada postingan terbaru Ronaldo di akun Instagram pribadinya. Bersama keempat anaknya, Ronaldo dan Georgina Rodriguez Nampak tengah bersantai sambil menikmati cahaya matahari pagi di atas sebuah yatch mewah.

Ronaldo memang kerap menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Keberhasilannya meraih gelar scudetto musim ini pun menjadi salah satu momen yang menurutnya paling baik lewatkan bersama orang-orang tercinta, yakni Georgina dan anak-anaknya.

LA FAMIGLIA CAMPIONE!🥇❤️💪🏼 Nothing better than celebrate your victories with the ones you love🙏😘,” tulis Ronaldo pada postingannya tersebut.

Seperti diketahui, Juventus baru saja memastikan gelar juara Liga Italia 2019-2020. Hal itu terjadi saat tim arahan Maurizio Sarri mengalahkan Sampdoria dua gol tanpa balas di pekan ke-36 Liga Italia 2019-2020, akhir pekan kemarin.

Tim tamu sempat memberikan tekanan cukup baik di awal babak pertama. Namun, Juventus berhasil bangkit dan menyudahi perlawanan Sampdoria lewat masing-masing gol dari Cristiano Ronaldo (45+7’) dan Frederico Bernardeschi (67’).

Kemenangan di laga tersebut membuat raihan poin Bianconeri -julukan Juventus- tak lagi terkejar oleh pesaing terdekat mereka, yakni Inter Milan dan Atalanta. Juve pun berhak atas gelar scudetto kesembilan mereka secara berturut-turut sejak 2011-2012.

(mrh)