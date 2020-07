MILAN – Inter Milan baru saja mengumumkan sebuah kabar yang sangat baik untuk para pendukung mereka melalui sebuah pernyataan di laman resmi. Kabar baik itu adalah Inter dipastikan bakal mengembalikan semua uang tiket pertandingan yang berlangsung tertutup semenjak wabah virus corona menyerang.

Seperti yang diketahui, semua pertandingan dipastikan berlangsung tanpa penonton semenjak Liga Italia 2019-2020 bergulir kembali pada Juni 2020 kemarin. Tentu tak adanya penonton itu sedikit membuat para penggemar Inter merasa sangat kecewa.

Alasan kecewanya itu karena para pendukung Inter itu jadi tak bisa mendukung klub kebanggaannya tersebut di Stadion Giuseppe Meazza. Namun, ada hal lain lagi yang juga membuat para pendukung Inter itu merasa sangat kecewa, yakni mereka-mereka yang sudah terlanjur membeli tiket musiman.

Banyak pendukung Inter yang sudah memiliki tiket di beberapa laga klub tersebut ketika tampil di stadion yang juga disebut San Siro itu. Namun, karena adanya protokol kesehatan yang melarang adanya penonton di sebuah pertandingan Liga Italia, maka pendukung Inter itu jadi tak bisa menggunakan tiket yang sudah dibeli mereka itu.

Sejak mengetahui bahwa laga tersisa di Liga Italia musim ini bakal dilangsungkan tertutup alias tanpa penonton, para penggemar Nerazzurri pun mencoba untuk meminta uang ganti rugi tiket yang sudah mereka beli. Kala itu, pihak Inter pun tak bisa memberikan jawaban pasti langkah apa yang akan mereka pilih untuk menghadapi situasi tersebut.

Akan tetapi, kini pihak Inter sudah memantapkan diri untuk mengembalikan semua dana yang sudah dikeluarkan para penggemar klub tersebut untuk membeli tiket pertandingan Inter yang nyatanya berlangsung tertutup itu. Tentunya, keputusan yang diambil oleh Inter tersebut langsung mendapatkan respons positif dari semua orang, terutama bagi penggemar yang sudah membeli tiket.

“Mengingat situasi luar biasa yang muncul sebagai akibat dari adanya darurat kesehatan dari Covid-19 dan permintaan para penggemar, FC Internazionale Milano mengumumkan bahwa mereka telah menetapkan prosedur penggantian untuk tiket yang dibeli,” bunyi pernyataan resmi Inter, dikutip dari Football Italia, Selasa (28/7/2020).

“Uang tiket yang dikembalikan itu adalah untuk pertandingan Liga Italia 2019-2020 yang dimainkan secara tertutup karena adanya faktor darurat kesehatan,” tambah keterangan resmi dari Inter itu.

Ada tiga laga yang bakal diberikan ganti rugi oleh Inter kepada para penggemarnya yang sudah membeli tiket. Pertandingan-pertandingan itu adalah Inter vs Sampdoria, Inter vs Sassuolo, dan Inter vs Brescia.

Tentunya banyak pihak langsung berharap klub-klub lain juga bisa mengikuti sikap yang sudah diambil klub asuhan Antonio Conte tersebut. Sebab pengembalian dana jelas dapat membantu mereka yang sedang berjuang hidup di dunia new normal.