LIVERPOOL – Keberhasilan Jurgen Klopp dalam mengantarkan Liverpool menjadi juara Liga Inggris 2019-2020 telah membuatnya dinobatkan sebagai pelatih terbaik musim ini oleh Asosiasi Manajer Liga (LMA). Menariknya, nama penghargaan individu yang diberikan kepada Klopp itu adalah trofi The Sir Alex Ferguson.

Mantan pelatih Manchester United itu dijadikan nama trofi yang diberikan kepada Klopp karena dirinya adalah Komite Eksekutif dari LMA. Tentu kejadian itu sangatlah unik karena Klopp mendapatkan sebuah trofi yang bernamakan atas pelatih legenda Man United.

"I have to say ‘thank you’ to a lot of people. I am here on behalf of my coaches." ✨



Another award for this incredible team 👏 pic.twitter.com/MpjUXmGYYD