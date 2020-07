NEWCASTLE – Liverpool meraih hasil positif pada laga terakhir mereka di ajang Liga Inggris 2019-2020. Bertamu ke St James Park Stadium, skuad arahan Jurgen Klopp menang meyakinkan dengan skor akhir 3-1.

Tiga gol The Reds -julukan Liverpool- di laga kali ini masing-masing dicetak Virgil Van Dijk (38’), Divock Origi (59’) dan Sadio Mane (89’). Sementara tim tuan rumah hanya mampu meraih sebiji gol lewat kreasi Dwight Gayle.

We finish the 2019/20 @premierleague season with three points...



...and as CHAMPIONS! 😁#LFCchampions— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 26, 2020