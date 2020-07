LEICESTER – Penyerang Leicester City, Jamie Vardy, belum lama ini tertangkap basah sedang membeli makanan cepat saji McDonald’s bersama sang istri, Rebekah, lewat fasilitas drive thru. Menariknya, pasangan tersebut menaiki mobil mewah seharga 130 ribu poundsterling (setara Rp3,36 miliar) hanya untuk membeli makanan senilai 25 poundsterling (setara Rp466 ribu)!

Peristiwa itu tertangkap kamera sekira Juni 2020. Saat itu, Inggris tengah dalam masa lockdown sehingga restoran hanya diizinkan melayani pembelian takeaway atau melalui drive thru. Kebetulan pula McD juga baru membuka layanan drive thru pada awal Juni 2020 di tengah masa lockdown.

Dilansir The Sun, Sabtu (25/7/2020), Jamie Vardy diyakini saat itu baru pulang berlatih bersama Leicester City. Latihan The Foxes memang cukup intensif karena sedang mempersiapkan untuk restart Liga Inggris 2019-2020 pada 17 Juni lalu. Karena itu, cukup wajar melihat penyerang berusia 33 tahun itu membeli makanan lewat drive thru.

Sambil menaiki mobil Bentley Bentayga berwarna hitam, Jamie dan Rebekah Vardy memesan, membayar, dan membawa pulang pesanan mereka. Karena terganjal aturan, mereka hanya bisa membeli menu dengan harga 25 poundsterling saja.

Pasangan Jamie Vardy dan Rebekah Nicholson sesungguhnya lebih dari mampu untuk menghabiskan uang dalam jumlah banyak. Namun, saat itu tengah diberlakukan pembatasan pembelian makanan agar pelanggan lain tetap bisa membeli di tengah masa lockdown.

Entah terpengaruh atau tidak, performa Jamie Vardy sempat mandek usai lockdown. Catatan golnya mandek di angka 19 hingga memasuki pekan 33 Liga Inggris 2019-2020. Setelah itu, penyerang berkebangsaan Inggris tersebut menjaringkan empat gol pada pekan 33-35 sehingga torehannya menjadi 23.

Kini, Jamie Vardy tengah bersaing dalam daftar top skor sementara Liga Inggris 2019-2020 hingga pekan 38. Catatan golnya hanya bisa didekati striker Southampton, Danny Ings, yang sudah mengoleksi 21 gol.

