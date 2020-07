MANCHESTER – Gelandang Manchester United, Paul Pogba, diisukan akan pergi pada akhir musim 2019-2020. Pogba disebut akan bergabung ke tim-tim besar seperti Real Madrid, Juventus, dan Paris Saint-Germain (PSG), pada musim depan.

Isu itu berkembang kencang sejak awal musim 2019-2020. Bahkan, ada laporan yang menyebutkan agen Pogba, Mino Raiola, sudah berbicara dengan klub-klub yang berminat kepada kliennya.

Namun, The Times melaporkan bahwa The Red Devils –julukan Man United– tidak khawatir dengan isu kepergian Pogba. Sebab, Man United diklaim percaya pemain berpaspor Prancis itu tidak ingin pergi dari Old Trafford.

Laporan yang sama juga menyebutkan hanya Raiola yang ingin Pogba pergi dari Man United. Raiola disinyalir mau mendapatkan keuntungan besar dari transfer pemenang Piala Dunia 2018 itu.

Meski begitu, peluang Pogba pergi tetaplah ada. Sebab, kontrak Pogba bersama Man United akan berakhir pada musim depan. Jika tidak ada kontrak baru yang ditandatangani, Pogba bisa pergi dengan gratis.

Oleh sebab itu, pembicaraan soal masa depan Pogba di Old Trafford harus dilakukan Man United pada akhir musim ini. Akan tetapi, ada hal lain yang harus dilakukan Man United dan Pogba sebelum membicarakan kontrak baru. Hal itu adalah finis di posisi empat besar.

BACA JUGA: Solskjaer: Mari Selesaikan Permainan Ini dan Berada di Posisi Ketiga

Man United memainkan partai hidup mati pada pekan terakhir Liga Inggris musim ini. The Red Devils –julukan Man United– akan melawan Leicester City di King Power Stadium, Minggu 26 Juli 2020.

Kemenangan atas Leicester akan membuat posisi ketiga aman dalam genggaman Man United. Man United tidak perlu menggantungkan nasibnya pada hasil pertandingan Chelsea lawan Wolverhampton Wanderers di Stamford Bridge. Saat ini, Man United berada di posisi ketiga dengan koleksi 63 poin.

(Ram)