Gelandang Liverpool, James Milner terciduk mengatakan sesuatu yang negatif soal Manchester United beberapa saat sebelum Liverpool mengangkat trofi Liga Inggris 2019-2020 untuk pertama kalinya sejak 30 tahun.

Liverpool sudah ditetapkan juara Liga Inggris 2019-2020 pada pekan ke-31. Namun, perayaan pengangkatan trofi Liga Inggris terjadi usai The Reds mengalahkan Chelsea dengan skor 5-3 di Anfield pada Kamis, 23 Juli 2020.

Bagi beberapa skuad The Reds, mengangkat trofi Liga Inggris merupakan pengalaman pertama kali, tetapi tidak untuk Milner.

Milner yang berusia 34 tahun adalah satu-satunya pemain Liverpool yang pernah memenangkan gelar juara Liga Inggris sebelumnya. Ia pernah merasakan mahkota Liga Inggris sebanyak dua kali saat bermain bersama Manchester City, pada musim 2011-2012 dan 2013-2014.

Proses pengangkatan trofi hingga ke ruang ganti direkam oleh Gelandang Liverpool asal Belanda, Gini Wijnaldum. Dalam satu momen terdengar Milner mengucapkan sesuatu hal negatif soal Man United.

Ketika para pemain diperkenalkan satu per satu ke panggung, Wijnaldum terdengar bertanya kepada Milner, "Jadi, Anda sudah tiga kali?"

Milner pun kemudian menjawab, “Ya, semua berbeda, mereka semua berbeda.

"Aku pernah mendapat pita biru (di trofi). Ini adalah pertama kalinya saya mendapatkan pita merah, (sebelumnya) selalu Man United. Sekumpulan banci."

Jawaban Milner tampaknya membuat Wijnaldum gugup. Dia pun memberi tahun rekannya tersebut bahwa dia sedang merekam untuk disebar ke akun Instagram-nya.

Namun, Milner dan para pemain Liverpool lainnya tidak merasa terganggu, dan Wijnaldum terdengar bilang, “Siapa yang peduli?”