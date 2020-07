LEEDS – Pesepakbola legenda asal Skotlandia, Gordon Strachan, memprediksi Leeds United bisa muncul layaknya Chelsea di awal 2000-an, atau ketika diambil alih Roman Abramovich pada musim panas 2003. Strachan menilai, kekuatan uang sang pemilik, Andrea Radrizzani, bakal membuat Leeds mendatangkan sejumlah pemain bintang pada musim panas 2020.

Setelah terjerembab di kasta bawah selama 16 tahun, Leeds United akhirnya promosi ke Liga Inggris untuk musim depan. Kepastian itu didapat setelah Leeds United keluar sebagai juara Divisi Championship 2019-2020.

Setelah menjalani 46 pertandingan, Leeds United mengoleksi 93 angka, unggul 10 poin dari West Bromwich Albon (WBA) di posisi dua. Sang pemilik sebelumnya sempat berniat mendatangkan penyerang AC Milan, Zlatan Ibrahimovic, pada musim dingin 2020.

Akan tetapi, kala itu Ibrahimovic yang berstatus tanpa klub memilih melanjutkan karier bersama Leeds United. Meski ditolak Ibrahimovic, Leeds United dipercaya takkan mendapat penolakan dari mantan pemain mereka dalam kurun 2002-2004, James Milner.

Meski masih terikat kontrak dengan Liverpool hingga 30 Juni 2022, Milner diprediksi akan angkat kaki dari Stadion Anfield pada musim panas ini. Kesempatan bermain yang minim menjadi salah satu alasan Milner akan meninggalkan Liverpool.

Jika hengkang ke Leeds United, Milner justru akan mendapat peran yang sangat besar. Bukan tak mungkin, Milner akan ditunjuk sebagai kapten oleh pelatih LeedsUnited saat ini, Marcelo Bielsa.

“Ketika Leeds kembali ke Liga Inggris, saya pikir fans sepakbola di seluruh dunia mengatakan: ‘Leeds telah kembali’. Laga Leeds vs Chelsea, Leeds vs Man United, Leeds vs Liverpool akan menjadi perhatian di seluruh dunia,” kata Strachan mengutip dari The Sun, Jumat (24/7/2020).

(Abramovich ubah Chelsea menjadi tim kuat)

“Hal yang membuat klub ini besar karena dukungan dan sejarah Anda. Kemudian, saya yakin Leeds bisa menjadi Chelsea,” lanjut Strachan yang sempat enam musim (1989-1995) membela Leeds United sebagai pemain.

Leeds United merupakan salah satu klub besar yang pernah ada di Tanah Inggris. Klub yang bermarkas di Elland Road itu pernah tiga kali keluar sebagai yang terbaik di Liga Inggris, tepatnya pada 1968-1969, 1973-1974 dan 1991-1992.

Bahkan, Leeds United pernah lolos ke final Piala/Liga Champions 1974-1975, meski akhirnya kalah 0-2 dari Bayern Munich. Karena itu, hasil di masa lampau coba diulangi Leeds United generasi baru.