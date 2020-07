BIRMINGHAM – Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, pasang badan untuk meredam kritik yang diterima personel The Gunners, setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Aston Villa di pekan ke-37 Liga Inggris 2019-2020, Rabu (22/7/2020) dini hari WIB. Arteta menilai, Arsenal sebenarnya bermain baik di laga dini hari tadi.

Hanya saja, kondisi fisik yang terkuras membuat personel Arsenal gagal membuat peluang matang yang dapat menghasilkan gol. Sebelum menghadapi Aston Villa, Arsenal dihadapkan jadwal padat.

(Arsenal saat menang 2-1 atas Liverpool)

Pada Kamis 16 Juli 2020 dini hari WIB, Arsenal menjamu Liverpool di pekan ke-36 Liga Inggris 2019-2020. Secara luar biasa, Alexandre Lacazette dan kawan-kawan menang 2-1 atas Liverpool.

Kemudian pada Minggu 19 Juli 2020 dini hari WIB, Arsenal dipertemukan dengan Manchester City di semifinal Piala FA 2019-2020. Meski lebih banyak ditekan, The Gunners mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0, lewat brace (dua gol) yang dibuat Pierre-Emerick Aubameyang.

Selanjutnya dini hari tadi, Arsenal bertandang ke markas Aston Villa. Hal itu berarti, Aubameyang dan kawan-kawan melakoni tiga pertandingan dalam enam hari!

Jadwal padat membuat kondisi fisik skuad Arsenal tak dalam posisi yang baik. Meski begitu, Dani Ceballos dan kawan-kawan mencoba tetap tampil maksimal. Terbukti sepanjang laga, Arsenal mendominasi bola dengan penguasaan mencapai 69 persen.

Namun, dominasi itu tidak sebanding dengan peluang yang mereka ciptakan. Sepanjang pertandingan, Arsenal sama sekali gagal melepaskan satu shot on target pun.

Hal itu berbanding jauh dengan Aston Villa racikan Dean Smith, yang mana membuat tiga shot on target. Dari tiga shot on target itu, satu di antaranya masuk ke gawang Arsenal, via lesakkan Trezeguet di menit 27.

“Saya sama sekali tidak kecewa (atas kekalahan ini). Secara emisional dan fisik, ini merupakan minggu yang sangat berat. Namun, setidaknya saya melihat para pemain telah berjuang hingga akhir. Mereka berusaha yang terbaik,” kata Arteta mengutip dari Sportskeeda, Rabu (22/7/2020).

Akibat kekalahan ini, Arsenal sudah dipastikan gagal lolos ke Liga Eropa 2020-2021 via jalur Liga Inggris. Sementara Aston Villa, mereka untuk sementara berada di posisi 17 klasemen, atau satu tingkat di atas zona degradasi dengan 34 poin.