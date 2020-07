WATFORD – Manchester City sukses mencuri tiga poin dari markas Watford di laga pekan ke-37 Liga Inggris 2019-2020 yang berakhir pada Rabu (22/7/2020) dini hari WIB. The Citizens yang tampil luar biasa mampu menghancurkan tim tuan rumah dengan skor telak 4-0.

Raheem Sterling layak disebut pahlawan dan man of the match dari laga Watford vs Man City itu karena mantan penggawa Liverpool tersebut menjadi orang yang membuka keran gol timnya di pertandingan itu. Tepatnya Sterling berhasil mencetak gol di menit 31 berkat sumbagsih assist dari Kyle Walker.

Pada menit 40, Sterling pun memiliki kesempatan untuk menggandakan keunggulan Man City dari titik putih. Sayangnya, Sterling gagal melakukan eksekusi penalti tersebut. Meski begitu, Sterling nyatanya langsung membalas kegagalan itu dengan langsung menendang bola yang hanya bisa dimentalkan sebelumnya oleh kiper Watford, Ben Fostrer.

Skor 2-0 untuk keunggulan Man City atas Watford itu pun bertahan di hingga babak pertama berakhir. Kemudian di babak kedua, permainan tak terlalu banyak berubah, karena Man City masih menjadi tim yang menguasai jalannya pertandingam.

Maka tak heran baru 18 menit pertandingan babak kedua berjalan, Man City kembali berhasil mencetak gol. Kali ini giliran Phil Foden yang mencatakan namanya di papan skor di menit ke-63.

Menariknya, Man City lagi-lagi menciptakan gol cepat kembali. Tiga menit selang dari gol Foden itu, The Citizens langsung menjebol gawang Watford lagi. Adalah Aymeric Laporte yang mencetak gol keempat Man City sekaligus yang terakhir di laga kontra Watford tersebut.

Dengan kemenangan 4-0 itu maka Man City berhak membawa pulang tiga poin. Sementara dari sisi Watford, kekalahan atas Man City menjadi kabar buruk untuk mereka. Karena Watford yang gagal mendapatkan tiga poin harus rela posisinya terancam masuk ke posisi degradasi. Berikut Susunan Pemain: WATFORD STARTING XI (4-3-3): Ben Foster; Adrian Mariappa, Christian Kabasele, Craig Dawson, Kiko Femenia; Tom Cleverley, Abdoulaye Doucoure, Will Hughes; Ismaila Sarr, Troy Deeney, Roberto Pereyra. WATFORD SUBS: Danny Welbeck, Jaoa Pedro, Craig Cathcart, Ignacio Pussetto, Heurelho Gomes, Andre Gray, Domingos Quina, Nathaniel Chalobah, Adam Masina. MANCHESTER CITY STARTING XI (4-3-3): Ederson; Kyle Walker, Eric Garcia, Aymeric Laporte, Joao Cancelo; Kevin De Bruyne, Rodrigo, Phil Foden; Bernardo Silva, Gabriel Jesus, Raheem Sterling. MANCHESTER CITY SUBS: Ilkay Gundogan, Fernandinho, Oleksandr Zinchenko, John Stones, Scott Carson, Nicolas Otamendi, David Silva, Riyad Mahrez, Benjamin Mendy.

