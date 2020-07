TURIN – Cristiano Ronaldo berhasil menjadi pahlawan Juventus saat berhasil mengalahkan Lazio 2-1 di laga pekan ke-34 Liga Italia 2019-2020, yang baru saja berakhir pada Selasa (21/7/2020) dini hari WIB. Ronaldo layak disebut menjadi pahlawan karena dua gol Juventus itu semuanya dipersembahkan oleh kekasih Georgina Rodriguez tersebut.

Ronaldo berhasil mencetak gol di menit 51 setelah mendapatkan hadiah penalti dari wasit dan gol keduanya tercipta tiga menit setelah gol pertamanya tersebut. Berkat Ronaldo, kini Juventus semakin kukuh di puncak klasemen Liga Italia 2019-2020 dan hanya membutuhkan dua kemenangan lagi untuk menjadi jawara kompetisi tersebut.

Menariknya, berkat dua gol dari Ronaldo itu Juventus juga berhasil mencatatkan sejarah baru. Jadi, untuk pertama kalinya Juventus berhasil mencetak setidaknya dua gol di 11 pertandingan secara beruntun di Liga Italia.

11 - For the first time in their history, #Juventus scored at least 2 goals in 11 Serie A games in a row. OldLady.#JuventusLazio #SerieA pic.twitter.com/uSh87laMtW — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 20, 2020