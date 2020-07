Tidak berhenti sampai di situ, pada pengujung pertandingan, Maguire justru membuat aksi lucu lainnya. Saat mencoba mempertahankan bola di wilayah permainan Man United, Maguire melakukan aksi gocek-gocek sambil berputar-putar.

Pada saat itu, Maguire sejatinya mendapat tekanan dari Jorginho dan Callum Hudson-Odoi. Akan tetapi, karena terlalu fokus pada si kulit bundar, Maguire pun sempat bersinggungan dan berebut bola dengan rekan setimnya sendiri, Nemanja Matic.

Ketika pada akhirnya Maguire berhasil menjauh dari tekanan Hudson-Odoi dan Jorginho, ia mengirimkan umpan lambung. Akan tetapi, karena Maguire tak memiliki akurasi yang bagus, bola kirimannya justru mendarat di kaki Marcos Alonso.

Harry Maguire's movement is out of this world. pic.twitter.com/bmI1UjQMR8