LONDON – Tottenham Hotspur meraih hasil positif di pekan ke-37 Liga Inggris 2019-2020. Menjamu Leicester City, Minggu 19 Juli 2020 malam WIB, pasukan arahan Jose Mourinho menang meyakinkan dengan skor akhir 3-0.

Tiga gol Tottenham di laga kali ini berasal dari gol bunuh diri James Justin di menit keenam dan sepasang gol dari Harry Kane di babak pertama. Kemenangan atas Leicester membawa Tottenham menggeser Wolverhamton Wanderers di posisi keenam.

Harry Kane nets twice as Spurs make it three wins in a row#TOTLEI pic.twitter.com/mcagp8DOhd— Premier League (@premierleague) July 19, 2020