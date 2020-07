MILAN - AC Milan menjamu Bologna bertemu Napoli di pekan ke-34 Liga Italia 2019-2020. Skuad besutan Stefano Pioli menghadapi lawannya dengan Siro dengan bermodalkan tiga kemenangan dari lima pertandingan terakhir, termasuk merebut poin sempurna saat berjumpa Lazio dan Juventus.

Poin penuh jadi target utama mereka di laga kali ini. Hal itu agar mereka bisa terus menjaga peluang untuk bisa berlaga di zona Eropa. Hingga babak pertama usai, Milan sementara unggul dengan skor 2-0.

We're in the lead at the break. Let's keep it up, boys!🔴⚫



Al riposo in vantaggio. Dobbiamo chiuderla nella ripresa. Forza ragazzi 👊#MilanBologna 2-1 #SempreMilan @LeFrecce pic.twitter.com/uFyKora2LV— AC Milan (@acmilan) July 18, 2020