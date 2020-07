LONDON - Gelandang Arsenal, Lucas Torreira, dalam beberapa waktu belakangan cukup santer dikabarkan bakal meninggalkan klubnya tersebut. Akan tetapi, Torreira langsung menepis isu itu dan menyatakan dirinya merasa nyaman di Arsenal.

Torreira sejatinya pernah melontarkan komentar bahwa ia sulit untuk beradaptasi di London dan menyesuaikan diri dengan gaya sepakbola Inggris. Tak ayal, komentar itu langsung membuat banyak pihak berspekulasi.

Adapun salah satu klub yang cukup santer dikaitkan dengan Torreira adalah AC Milan. Sebab, Milan membutuhkan tambahan gelandang bertahan anyar untuk menjaga kedalaman skuad mereka lantaran Lucas Biglia kemungkinan bakal hengkang.

Hingga saat ini, masih belum ada kejelasan mengenai tawaran dari Milan tersebut dan kabar mengenai hengkangnya Torreira pun mulai surut. Di saat yang sama, Torreira pun buka suara kalau kini ia sudah merasa nyaman tinggal di London dan merasa berada di rumah sendiri.

Diakui oleh Torreira kalau pada awalnya ia memang terkejut dengan kehidupan di London, karena berbeda dengan Genoa, kota di mana ia tinggal ketika bermain untuk Sampdoria. Akan tetapi, kini ia sudah bisa menyesuaikan diri.

Komentar Torreira tersebut seolah memberi indikasi kalau ia tak akan hengkang ke klub lain pada musim panas ini. Apalagi, Torreira juga baru pulih dari cedera dan ingin menunjukkan tajinya bersama The Gunners.

“Ini merupakan perubahan yang cukup besar bagi saya. Genoa adalah kota yang jauh lebih kecil daripada London, namun setiap minggunya saya merasa lebih nyaman dan belajar hal-hal baru tentang cara hidup,” jelas Torreira, mengutip dari Four Four Two, Senin (13/7/2020).

"Ketika saya tiba, kami melihat landmark tradisional, berusaha mendapatkan keteraturan saya. Sekarang terasa lebih seperti di rumah. Itu pilihan terbaik. Ini (Arsenal) adalah klub besar dengan dukungan besar di seluruh dunia,” sambung gelandang asal Uruguay tersebut.

“Para penggemar dan semua orang yang terkait dengan klub telah membuat saya merasa sangat disambut. Saya benar-benar merasa seperti bagian dari keluarga di sini," pungkasnya.

Saat ini Torreira tengah berupaya untuk memperbaiki posisi Arsenal di papan klasemen Liga Inggris 2019-2020. Sebab, sekarang The Gunners masih terjerembab di posisi kesembilan klasemen sementara dengan raihan 50 poin.