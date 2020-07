Berbeda dengan Newcastle yang berhasil mengalahkan tim tamu, hasil terbalik justru dialami Norwich City saat menjamu West Ham United. The Canaries bahkan takluk dengan skor cukup telak empat gol tanpa balas dari lawannya.

Michael Antonio menjadi bintang di laga kali ini lewat borongan empat golnya ke gawang Norwich. Kekalahan Norwich atas West Ham ini pun membuat mereka dipastikan degradasi dari ajang Liga Inggris musim depan.

FULL-TIME Norwich 0-4 West Ham



Michail Antonio becomes the first @WestHam player to score 4️⃣ goals in a #PL match as Norwich are relegated#NORWHU pic.twitter.com/rBNabF5cSL