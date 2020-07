NYON – Wakil Presiden Federasi Sepakbola Eropa (UEFA), Michele Uva, memastikan seluruh laga tersisa Liga Champions dan Liga Eropa 2019-2020 akan digelar tanpa penonton. Kepastian itu diumumkan agar mencegah penggemar datang ke Portugal dan Jerman.

Seperti diberitakan, UEFA baru saja mengundi babak Perempatfinal Liga Champions dan Liga Eropa 2019-2020. Seluruh pertandingan leg kedua babak 16 besar yang belum dimainkan, akan digelar lebih dulu pada awal Agustus mendatang.

Setelah itu, seluruh tim yang lolos ke babak perempatfinal akan terbang menuju Lisbon, Portugal, untuk Liga Champions dan Jerman bagi peserta Liga Eropa. Babak perempatfinal hingga final kompetisi tersebut akan dipusatkan di satu negara saja.

Dengan demikian, format babak perempatfinal dan semifinal berubah menjadi satu pertandingan alih-alih dua leg seperti biasa. Untuk pertama kalinya, Liga Champions dan Liga Eropa akan berformat home tournament layaknya Piala Dunia atau Piala Eropa.

Pekan lalu, Presiden UEFA Aleksander Ceferin sempat mengungkapkan kemungkinan Final Liga Champions dan Liga Eropa digelar dengan kehadiran penonton. Namun, kepastian soal itu baru bisa dikeluarkan usai undian. Pengumuman langsung diucapkan oleh Michele Uva.

“Rencana kami tetap mengakhiri Liga Champions dan Liga Eropa tanpa kehadiran penonton. Protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah kedua negara harus dihormati,” tutur Michele Uva, seperti dimuat Football Italia, Sabtu (11/7/2020).

Pengumuman tersebut sengaja dibuat sedini mungkin. Sebab, bisa saja ada penggemar dari kesebelasan yang akan berlaga, langsung terbang menuju Portugal atau Jerman. Kendati tanpa kehadiran penonton, Uva yakin sepakbola tetap akan membawa senyum di wajah penikmatnya.

“Membuka pintu berarti membiarkan penggemar membanjiri kedua negara itu, sesuatu yang tidak memungkinkan. Ini adalah formula baru yang dipaksakan. Namun, itu akan membuat kita tersenyum saat melihat sepakbola di level tertinggi dimainkan pada dua kompetisi tersebut,” imbuh pria asal Italia itu.

Liga Eropa akan lebih dulu dimainkan pada 7 Agustus 2020 dini hari WIB. Dua laga yang belum memainkan sama sekali leg pertama babak 16 besar, yakni Inter Milan vs Getafe dan Sevilla vs AS Roma, hanya akan dilangsungkan sekali. Sedangkan yang lain, menyelesaikan laga leg kedua.

Sementara itu, Liga Champions dimulai lagi pada 8 dan 9 Agustus 2020 dini hari WIB untuk menyelesaikan leg kedua babak 16 besar. Setelah itu, seluruh tim akan terbang ke Portugal (Liga Champions) dan Jerman (Liga Eropa).