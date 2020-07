LIGA Inggris 2019-2020 telah menyelesaikan laga pekan ke-34. Laga Aston Villa melawan Manchester United pun menjadi laga penutup pekan ke-34 Liga Inggris musim ini yang berlangsung pada Jumat (10/7/2020) dini hari WIB.

Meski begitu, ada dua pertandingan lainnya yang berlangsung pada Jumat (10/7/2020) dini hari WIB. Selain Aston Villa vs Man United, ada laga Bournemouth vs Tottenham Hotspur, dan Everton vs Southampton.

Pada laga Aston Villa vs Man United, skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 3-0. Sedangkan di laga lainnya, Bournemouth vs Tottenham berakhir 0-0, dan Everton vs Southampton juga harus berbagi angka dengan skor 1-1.

Seluruh laga yang berlangsung pada pekan ke-34 cukup memengaruhi papan klasemen. Kemenangan Man United membawa mereka meraih 58 poin dan semakin dekat ke posisi empat besar. Saat ini mereka hanya berbeda satu poin dengan Leicester City di urutan keempat.

Leicester sendiri harus menerima nasib turun satu posisi ke peringkat empat di pekan ke-34 setelah bermain 1-1 kontra Arsenal. Ini juga didukung dengan kemenangan Chelsea 3-2 atas Crystal Palace yang membuat The Blues –julukan Chelsea– naik ke posisi ketiga.

Sementara itu, Liverpool yang telah memastikan gelar juara masih terus mengejar target untuk memperoleh 100 poin di Liga Inggris musim ini. Saat ini mereka telah mengumpulkan 92 poin usai meraih kemenangan atas atas Brighton & Hove Albion dengan skor 3-1.

Man City juga masih kukuh di posisi kedua setelah menang telak 5-0 atas Newcastle United. Kini mereka masih menjaga jarak dengan Chelsea yang berada di urutan ketiga dan memiliki selisih sembilan poin. Selain itu, perubahan posisi juga terjadi di papan tengah. Southampton naik ke urutan ke-12 setelah bermain imbang kontra Everton. Mereka bertukar posisi dengan Newcastle yang menelan kekalahan telak dari Man City. Pada posisi zona degradasi, Norwich City masih menjadi juru kunci setelah menelan kekalahan 1-2 dari Watford. Sedangkan di posisi ke-18 dan 19 masih ditempati Bournemouth dan Aston Villa. Klasemen lengkap Liga Inggris 2019-2020 klik di sini.

