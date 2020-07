NYON – Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) telah melakukan undian perempatfinal Liga Champions 2019-2020 pada Jumat (10/7/2020) malam sore WIB. Meski memang babak 16 besar masih ada beberapa laga yang belum selesai, namun undian tetap dilakukan.

Jika melihat hasil drawing tersebut, Real Madrid mungkin adalah salah satu tim yang paling berat untuk meraih gelar trofi Liga Champions musim ini. Sebab andai kata mereka bisa mengalahkan Manchester City di leg kedua 16 besar Liga Champions, Madrid sudah akan langsung ditunggu pemenang dari Juventus vs Olympique Lyon.

Juventus dan Lyon memiliki nasib yang sama seperti Madrid vs Man City, di mana belum melakukan pertandingan leg kedua mereka. Juventus pun sebenarnya belum pasti lolos ke perempatfinal karena di leg pertama mereka sedang tertinggal 0-1 oleh Lyon.

The UEFA Champions League draw is complete! 🙌



Who will lift the trophy next month? 🏆🤔#UCLdraw pic.twitter.com/h7hYwKWw2K— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) July 10, 2020