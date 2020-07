BABAK perempatfinal Liga Champions 2019-2020 akan digulirkan pada 12-15 Agustus 2020. Namun, ada yang berbeda dalam gelaran perempatfinal Liga Champions 2019-2020 ketimbang edisi-edisi sebelumnya. Lantas, apa yang membedakan?

Hal yang paling berbeda adalah jumlah laga. Biasanya, babak perempatfinal LIga Champions akan melangsungkan delapan pertandingan. Hal itu karena biasanya satu laga perempatfinal digelar dua pertandingan, yakni kandang dan tandang.

(Estadio Jose Alvalade salah satu venue perempatfinal Liga Champions 2019-2020)

Namun, khusus musim ini efek virus corona, laga perempatfinal hanya dilangsungkan single match alias cuma satu pertandingan. Bahkan, seluruh pertandingan yang digelar dari 12-15 Agustus itu dilangsungkan di satu kota yakni Lisbon, Portugal.

UEFA selaku federasi sepakbola Eropa sudah menyiapkan dua stadion untuk babak perempatfinal Liga Champions. Sebanyak dua stadion yang dimaksud adalah Estadio Da Luz (Benfica) dan Estadio Jose Alvalade (Sporting Lisbon). Tidak hanya babak perempatfinal, seluruh pertandingan semifinal juga akan digelar single match dan dilangsungkan di Portugal.

Karena itu, sedari babak perempatfinal, atmosfer final sudah dirasakan seluruh kontestan. Sebab, kalah sekali saja, mereka langsung tersingkir. Hal itu berbeda dengan musim-musim sebelumnya, yang mana meski kalah di pertemuan pertama, sebuah tim bisa membalas kekalahan di laga kedua.

Rencananya, hari ini akan dilangsungkan undian babak perempatfinal Liga Champions 2019-2020. Kota Nyon, Swiss, akan menjadi tuan rumah pengundian yang mulai berlangsung pukul 18.00 WIB tersebut.

Sejauh ini sudah ada empat tim yang dipastikan lolos ke perempatfinal yakni Atalanta, RB Leipzig, Atletico Madrid dan Paris Saint-Germain. Sementara itu, empat slot lainnya akan diperebutkan delapan tim tersisa yang masih berjuang di leg II babak 16 besar Liga Champions 2019-2020.

Laga leg II babak 16 besar Liga Champions dilangsungkan pada 7-8 Agustus 2020 dan mempertemukan Bayern Munich vs Chelsea, Barcelona vs Napoli, Juventus vs Olympique Lyon dan Manchester City vs Real Madrid.

Pada leg I, Chelsea dihajar Bayern Munich 0-3. Kemudian Barcelona bermain 1-1 kontra Napoli di San Paolo, Juventus tumbang 0-1 dari Lyon di markas lawan dan Manchester City menang 2-1 atas Madrid di Santiago Bernabeu.

Jika berkaca kepada hasil di pertemuan pertama, Man City, Lyon, Bayern dan Barcelona memiliki peluang lebih besar untuk lolos ke perempatfinal Liga Champions 2019-2020. Namun, seperti yang sudah-sudah, apa pun bisa terjadi di sepakbola.