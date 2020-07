UNDIAN perempatfinal Liga Champions 2019-2020 akan dilangsungkan di Kota Nyon, Swiss pada hari ini, Jumat (10/7/2020) pukul 18.00 WIB. Uniknya, undian dilakukan ketika belum diketahui secara lengkap kontestan babak perempatfinal Liga Champions 2019-2020.

Dari delapan klub kontestan Liga Champions 2019-2020, baru empat tim yang memastikan tempat di perempatfinal. Mereka ialah Atletico Madrid, Atalanta, RB Leipzig dan Paris Saint-Germain (PSG). Sementara itu, empat slot lainnya akan diperebutkan delapan tim tersisa yang masih berjuang di leg II babak 16 besar Liga Champions 2019-2020.

Laga leg II babak 16 besar Liga Champions dilangsungkan pada 7-8 Agustus 2020 dan mempertemukan Bayern Munich vs Chelsea, Barcelona vs Napoli, Juventus vs Olympique Lyon dan Manchester City vs Real Madrid. Kemudian, lantas kapan babak perempatfinal Liga Champions 2019-2020 dilangsungkan?

Rencananya, babak perempatfinal Liga Champions akan dilangsungkan single match, alias tidak ada kandang-tandang. Nantinya, seluruh pertandingan digelar di Lisbon, Portugal pada 12-15 Agustus 2020. Namun, sebelum membahas babak perempatfinal, menarik mengulik kiprah empat tim yang sudah melaju ke babak delapan besar.

Uniknya, keempat tim ini sama-sama tidak memiliki tradisi besar di Liga Champions. Dibilang tidak memiliki tradisi besar karena baik Atalanta, RB Leipzig, Atletico Madrid dan Paris Saint-Germain tidak pernah menjadi yang terbaik di Liga Champions.

BACA JUGA: Tak Ada Aturan yang Mengikat di Undian Perempatfinal Liga Champions

Los Colchoneros –julukan Atletico Madrid– jadi yang paling berpengalaman ketimbang tiga klub lain. Klub yang bermarkas di Estadio Wanda Metropolitano itu tiga kali lolos ke final Liga Champions, namun selalu kalah.

Pada 1973-1974, Atletico Madrid dihajar Bayern Munich 0-4. Kemudian pada 2013-2014, Atletico Madrid dihajar rival sekota mereka Real Madrid dengan skor 1-4. Selanjutnya pada 2015-2016, Atletico Madrid lagi-lagi dikalahkan Madrid, kali ini dengan skor 3-5 via adu penalti. (Atletico Madrid lolos ke perempatfinal Liga Champions) Bagaimana dengan PSG? Pencapaian terbaik mereka justru sebelum dipegang Qatar Sport Investments (QSI) pada 2011. Prestasi terbaik Les Parisiens –julukan PSG– ialah lolos ke semifinal 1994-1995. Justru semenjak dipegang QSI, prestasi PSG cuma mentok di perempatfinal. Atalanta dan RB Leipzig? Perempatfinal merupakan pencapaian terbaik mereka di Liga Champions. Terkhusus Atalanta, prestasi musim ini layak diapresiasi. Sebab, pada kiprah pertama mereka di Liga Champions, Papu Gomez dan kawan-kawan langsung melaju ke perempatfinal. Karena itu, menarik menanti lawan dan kiprah La Dea –julukan Atalanta– di lanjutan Liga Champions 2019-2020.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya