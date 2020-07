NYON – Undian perempatfinal Liga Champions 2019-2020 akan dilangsungkan di Kota Nyon, Swiss pada hari ini, Jumat (10/7/2020) pukul 18.00 WIB. Sejauh ini, sudah ada empat klub yang dipastikan lolos ke perempatfinal, yakni Atalanta, Atletico Madrid, RB Leipzig dan Paris Saint-Germain (PSG).

Sementara itu, empat slot tersisa akan diperebutkan delapan tim yang masih berjuang di leg II babak 16 besar. Nantinya pada 7-8 Agustus 2020 akan dilangsungkan laga leg II babak 16 besar, yakni Bayern Munich vs Chelsea, Barcelona vs Napoli, Juventus vs Olympique Lyon dan Manchester City vs Real Madrid. Selanjutnya, seluruh pertandingan babak perempatfinal akan digelar di Lisbon, Portugal pada 12-15 Agustus 2020.

(Atletico Madrid lolos ke perempatfinal Liga Champions)

Dalam pengundian nanti, UEFA tidak lagi memiliki aturan mengikat seperti drawing di babak 16 besar. Sebelumnya, di babak 16 besar ada aturan yang mengikat. Aturan pertama, klub yang berasal dari satu negara tidak diizinkan bertemu. Begitu juga tim yang berasal dari grup yang sama, takkan dipertemukan di babak 16 besar.

Namun, dua aturan itu gugur di babak perempatfinal. Ambil contoh Atalanta yang berasal dari Italia. Nantinya, di babak perempatfinal La Dea –julukan Atalanta– bisa bertemu Juventus yang juga berasal dari Italia. Namun, dengan catatan Juventus terlebih dulu mengandaskan perlawanan Lyon di leg II babak 16 besar Liga Champions.

Begitu juga dengan PSG dan Real Madrid yang tergabung di Grup A pada fase grup. Mereka bisa bertemu di perempatfinal, namun dengan catatan Los Blancos –julukan Madrid– menyingkirkan Manchester City di babak 16 besar.

BACA JUGA: Jadwal Undian Perempatfinal Liga Champions 2019-2020

Karena itu, hasil undian malam ini akan menarik perhatian banyak khalayak. Hasil undian biasanya sangat menentukan sukses atau tidaknya sebuah tim saat berkiprah di kompetisi antarklub Eropa paling prestisius tersebut.

Ambil contoh Tottenham Hotspur di Liga Champions 2018-2019. Meski berstatus sebagai runner-up di fase grup, The Lilywhites –julukan Tottenham– terhindar dari tim-tim yang memiliki tradisi besar di Liga Champions, mulai dari babak 16 besar hingga semifinal. (Tottenham lolos ke final Liga Champions musim lalu) Saat itu, Son Heung-min dan kawan-kawan hanya bersua Borussia Dortmund (16 besar), Manchester City (perempatfinal) dan Ajax Amsterdam (semifinal). Karena itu, tak heran Tottenham lolos ke final sebelum akhirnya tumbang 0-2 dari Liverpool. Uniknya dari empat klub yang telah memastikan lolos ke perempatfinal, tidak ada yang memiliki tradisi besar di Liga Champions. Dibilang tidak memiliki tradisi besar karena baik PSG, Atletico Madrid, RB Leipzig maupun Atalanta tidak pernah ada yang juara Liga Champions. Berikut empat tim yang sudah dipastikan lolos ke perempatfinal Liga Champions: Atalanta, Atletico Madrid, RB Leipzig dan PSG Berikut delapan tim yang bersaing memperebutkan empat slot tersisa di perempatfinal Liga Champions: Bayern Munich, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Juventus, Olympique Lyon, Barcelona, Napoli.

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya