LONDON – Tottenham Hotspur berhasil mengunci tiga poin penting saat bersua Everton di laga pekan ke-33 Liga Inggris 2019-2020 pada Selasa (7/7/2020) dini hari WIB tadi. Dalam pertandingan yang berlangsung di Tottenham Hotspur Stadium itu, The Lilywhites tepatnya menang dengan skor tipis 1-0 atas tim tamu.

Kemenangan itu jelas sangat berarti untuk Tottenham agar memperbaiki posisi mereka di klasemen sementara Liga Inggris 2019-2020. Namun sayang, hasil positif itu sedikit tercoreng dengan adanya konflik yang terjadi dengan dua pemain Tottenham.

Konflik yang dimaksud adalah adanya keributan yang disebabkan oleh Son Heung-min dan Hugo Lloris ketika babak pertama laga tersebut berakhir. Jadi, sesaat wasit meniupkan peluit panjang babak pertama telah selesai, Lloris tiba-tiba saja berlari ke arah Son.

Baca Juga: Tottenham vs Everton, The Lilywhites Raih Tiga Poin berkat Gol Bunuh Diri

What's happened there?!? 😲



Hugo Lloris and Son Heung-min have to be separated by their teammates as they make their way off the pitch at half-time! 🤬



Watch the second half live on Sky Sports PL! 📺 pic.twitter.com/pw7l8fklBg — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 6, 2020