NYON – Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) sudah mengumumkan jadwal sisa penyelenggaraan Liga Champions dan Liga Eropa 2019-2020. Kompetisi yang vakum sejak pertengahan Maret 2020 itu rencananya kembali bergulir awal Agustus 2020.

Liga Eropa 2019-2020 akan bergulir terlebih dulu pada 5-6 Agustus 2020. Di hari tersebut akan dilangsungkan leg II babak 16 besar Liga Eropa 2019-2020. Semua laga rencananya akan dilangsungkan di tempat netral, yakni Jerman. Lantas, bagaimana dengan laga Inter Milan vs Getafe dan Sevilla kontra AS Roma yang belum memainkan pertandingan pada leg I?

(Inter Milan belum mainkan laga leg I babak 16 besar Liga Eropa 2019-2020)

Nantinya, dua laga di atas menggunakan format single match, yang mana tidak akan melangsungkan pertandingan kandang-tandang. Hal itu berarti, khusus untuk laga Inter vs Getafe dan Sevilla vs Roma hanya dilangsungkan satu pertandingan.

Selanjutnya pada 7-8 Agustus akan digelar laga leg II babak 16 besar Liga Champions 2019-2020. Tercatat ada empat pertandingan di leg II babak 16 besar yang belum dilangsungkan, yakni Bayern Munich vs Chelsea, Juventus vs Olympique Lyon, Manchester City vs Real Madrid dan Barcelona vs Napoli.

Kemudian pada 10-11 Agustus 2020, Liga Eropa akan memainkan empat pertandingan perempatfinal. Sama seperti pertandingan di leg II babak 16 besar, laga akan digelar single match di tempat netral, yakni Jerman. Sehari berselang atau dari 12-15 Agustus 2020, giliran laga Liga Champions yang dilangsungkan.

Nantinya, empat pertandingan di perempatfinal Liga Champions 2019-2020 juga digelar di tempat netral. Seluruh pertandingan akan dilangsungkan di Portugal, tepatnya di Kota Lisbon. Ibu Kota Portugal itu diketahui memiliki dua stadion megah, yakni Estadio Jose Alvalade (Sporting Lisbon) dan Estadio Da Luz (Benfica).

Lanjut ke tanggal 16-17 Agustus 2020 digelar laga semifinal Liga Eropa 2019-2020. Sementara pada 18-19 Agustus 2020, giliran semifinal Liga Champions 2019-2020 yang dilangsungkan. (Juventus masih eksis di Liga Champions 2019-2020) Lantas, kapan final Liga Eropa dan Liga Champions dilangsungkan? Final Liga Eropa 2019-2020 rencananya berlangsung di Stadion RheinEnergie, Koln, pada 21 Agustus 2020 atau Sabtu 22 Agustus 2020 dini hari WIB. Sementara final Liga Champions digelar di Estado Da Luz pada Minggu 23 Agustus 2020, atau Senin 24 Agustus 2020 dini hari WIB. Nantinya, pemenang Liga Champions dan Liga Eropa 2019-2020 akan bertemu di Piala Super Eropa 2020 yang digelar di Puska Arena, Budapest (Hungaria), pada 24 September 2020. Berikut jadwal sisa Liga Eropa dan Liga Champions 2019-2020: 5-6 Agustus 2020: Leg II babak 16 besar Liga Eropa 7-8 Agustus 2020: Leg II babak 16 besar Liga Champions 10-11 Agustus 2020: perempatfinal Liga Eropa 12-15 Agustus 2020: perempatfinal Liga Champions 16-17 Agustus: semifinal Liga Eropa 18-19 Agustus 2020: semifinal Liga Champions 21 Agustus 2020: final Liga Eropa 23 Agustus 2020: final Liga Champions

