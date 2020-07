BARCELONA – Presiden Barcelona, Josep Maria Bartomeu, membantah rumor yang akhir-akhir ini beredar soal Lionel Messi. Bartomeu menegaskan Messi takkan meninggalkan Barcelona sebelum ia benar-benar gantung sepatu sebagai pesepakbola profesional.

Dalam beberapa hari terakhir, La Pulga –julukan Messi– digadang-gadang akan meninggalkan Barcelona ketika kontraknya berakhir pada 30 Juni 2021. Kabar itu pertama kali dimunculkan oleh media asal Spanyol, Cadena SER. Lantas, ke mana Messi akan berlabuh?

Nama Messi kencang diberitakan akan kembali ke klub masa kecilnya, Newell’s Old Boys. Wakil Presiden Newell’s Old Boys, Cristian D’Amico, memiliki mimpi untuk mengembalikan Messi ke Kota Rosario tempat Newell’s Old Boys bermarkas. D’Amico pun mengambil contoh kesuksesan timnya kala mendatangkan Diego Maradona pada 1993.

Saat itu setelah meraih sukses bersama Napoli dan Tim Nasional Argentina, Maradona memutuskan pulang kampung. Uniknya, Maradona justru memilih Newell’s Old Boys, alih-alih Argentinos Junior atau Boca Juniors yang notabene klub masa kecil dan remaja Maradona.

Kesuksesan di masa lampau itulah yang coba diemulasi D’Amico untuk mendatangkan Messi pada musim panas 2021. Namun, usaha A’mico mendapat hadangan dari Bartomeu yang tidak mau kehilangan pemain Messi.

“Saya tidak akan menjelaskan secara rinci perkembangan setiap minggu. Sebab, ada banyak negosiasi dengan sejumlah pemain. Satu hal yang pasti, Messi selalu menyatakan ingin pensiun bersama Barcelona,” kata Bartomeu mengutip dari Sportskeeda, Senin (6/7/2020).

Messi bukan orang baru di tubuh Barcelona. Sejak awal 2001, ia sudah membela Barcelona, lebih tepatnya di akademi Blaugrana yakni La Masia. Setelah belajar selama tiga tahun, Messi akhirnya dipromosikan ke tim senior Barcelona pada 2004. Setelah dua musim menjadi penghangat bangku cadangan, Messi mulai tumbuh sebagai personel andalan Blaugrana sejak 2006-2007. Saat ini Messi tercatat telah memberikan 34 trofi bagi Barcelona. Dari 34 trofi itu, empat gelar di antaranya merupakan trofi Liga Champions! Selain sukses secara tim, Messi juga mentereng di level individu. Saat ini Messi tercatat sebagai top skor sepanjang masa Barcelona. Dari 725 pertandingan di semua kompetisi, Messi mengoleksi 630 gol. Bahkan baru-baru ini, Messi menciptakan gol ke-700 di level profesional, lewat kombinasi golnya di Barcelona dan Tim Nasional Argentina.

