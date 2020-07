SOUTHAMPTON – Manchester City bertemu Southampton di pekan ke-33 Liga Inggris 2019-2020, Senin (6/7/2020) dini hari WIB. The Citizens -julukan Manchester City- berambisi membawa pulang poin penuh dalam lawatan mereka ke St Mary’s stadium kali ini.

Akan tetapi, hal tersebut dipastikan takkan berjalan mudah sebab Man City tertinggal 0-1 dari tim tuan rumah di babak pertama ini. Che Adams membawa Southampton unggul lewat golnya di menit ke-16.

HALF-TIME Southampton 1-0 Man City



Che Adams' superb first #PL goal is the difference between the two teams at the break#SOUMCI pic.twitter.com/l0KqxwdenQ— Premier League (@premierleague) July 5, 2020