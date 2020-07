LIVERPOOL – Liverpool menghadapi Aston Villa di pekan ke-33 Liga Inggris 2019-2002. Menjamu Jack Grealish dan kolega, Minggu (5/7/2020), skuad Jurgen Klopp mengincar kemenangan untuk membalaskan kekalahan mereka sebelumnya di laga kontra Man City.

Namun, hingga babak pertama usai tim tuan rumah masih belum bisa menembus pertahanan tim lawan. Paruh pertama Liverpool vs Aston Villa berakhir tanpa gol.

We go in level at the break, after a goalless first half.#LIVAVL— Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 5, 2020