WOLVERHAMPTON – Arsenal menghadapi Wolverhampton Wanderers di pekan ke-33 Liga Inggris 2019-2020, Sabtu 4 Juli 2020 malam WIB. Skuad Mikel Arteta membawa misi kemenangan dalam lawatan mereka ke Molineux Stadium kali ini. Hingga babak pertama usai, Arsenal unggul 1-0 lewat gol Bukayo Saka di menit ke-43.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Bertindak sebagai tim tamu, Dani Ceballos dan kolega mencoba menguasai jalannya pertandingan di awal babak pertama. The Gunners -julukan Arsenal- bermain dengan tempo sedang sambil sesekali melakukan trough pass ke lini pertahanan Wolves untuk mencari peluang.

We lead at the interval thanks to @BukayoSaka87! 🙌



🐺 0-1 🔴 (HT)#WOLARS — Arsenal (@Arsenal) July 4, 2020