BARCELONA – Presenter radio dan jurnalis Cadena SER, Manu Carreno, mengungkap bahwa Lionel Messi akan meninggalkan Barcelona pada bursa transfer musim panas 2021. Messi akan meninggalkan Estadio Camp Nou ketika kontraknya bersama Barcelona berakhir pada 30 Juni 2021.

Pesepakbola 33 tahun itu santer diberitakan akan melanjutkan karier bersama klub masa kecilnya, Newell’s Old Boys. Newell’s Old Boys akan menggunakan cara ketika mereka mendatangkan Diego Maradona pada 1993. Kala itu setelah meraih kesuksesan bersama Tim Nasional Argentina dan Napoli, Maradona pindah ke Newell’s Old Boys di usia 33 tahun.

Satu hal yang pasti, kepergian Messi akan sangat disayangkan fans Blaugrana –julukan Barcelona. Sebab, semenjak dipromosikan ke tim senior Barcelona pada 2004, Messi memberikan sumbangsih besar bagi Blaugrana.

Tercatat Messi memberikan 34 trofi bagi Barcelona. Dari 34 trofi, 10 di antaranya merupakan trofi Liga Spanyol. Semenjak Messi hadir, Barcelona mulai menyaingi Real Madrid perihal jumlah trofi Liga Spanyol terbanyak sepanjang masa.

Ketika Messi dipromosikan ke tim senior, Barcelona baru mendapatkan 16 gelar Liga Spanyol. Sementara itu Madrid sudah memenangkan 29 gelar. Saat ini, Barcelona telah meraih 26 gelar, sedangkan Madrid baru di angka 33 trofi.

BACA JUGA: Fans Newells Old Boys Nantikan Kehadiran Messi pada 2021

Bagaimana dengan raihan gol? Messi saat ini tercatat sebagai pencetak gol terbanyak dalam sejarah berdirinya Barcelona. Dari 724 pertandingan di semua kompetisi, Messi mengoleksi 630 gol. Karena itu, kepergian Messi akan sangat dirindukan fans Barcelona.

Jika Messi angkat kaki, apakah akan berefek negatif terhadap performa Barcelona? Peluang itu ada, mengingat Real Madrid sempat mengalaminya ketika ditinggalkan Cristiano Ronaldo pada musim panas 2018. Setelah ditinggalkan Ronaldo yang berstatus sebagai top skor tim sepanjang masa, Los Blancos –julukan Madrid– gagal meraih satu pun trofi mayor pada 2018-2019. Berikut daftar trofi yang pernah diraih Messi untuk Barcelona: Liga Spanyol: 2004–05, 2005–06, 2008–09, 2009–10, 2010–11, 2012–13, 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19 Copa del Rey: 2008–09, 2011–12, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 Piala Super Spanyol: 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016, 2018 Liga Champions: 2005–06, 2008–09, 2010–11, 2014–15 Piala Super Eropa: 2009, 2011, 2015 Piala Dunia Klub: 2009, 2011, 2015

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya