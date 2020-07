LONDON – Musim 2019-2020 belum benar-benar berakhir bagi Arsenal. Sebab, hingga pekan ke-32 Liga Inggris 2019-2020, Arsenal mampu duduk di posisi tujuh klasemen dengan koleksi 46 angka. Untuk tampil di Liga Champions 2020-2021, Arsenal hanya perlu finis di posisi lima besar.

Jarak Arsenal dengan penghuni posisi lima adalah enam angka, dan itu masih bisa dijangkau mengingat kompetisi masih menyisakan enam pekan. Karena itu, untuk meningkatkan performa mereka musim depan, manajemen Arsenal diberitakan akan jorjoran pada bursa transfer musim panas 2020.

(Thomas Partey bisa gabung Arsenal musim depan)

Seperti diberitakan The Sun, Kamis (2/5/2020), Arsenal akan kedatangan empat pemain baru. Sebanyak empat pemain baru yang dimaksud adalah Thiago Silva (Paris Saint-Germain), Danilo Pereira (FC Porto), Thomas Partey (Atletico Madrid) dan Philippe Coutinho (Barcelona).

Negosiasi manajemen Arsenal dengan empat nama di atas bisa dibilang intens. Bahkan dengan Partey, manajemen The Gunners –julukan Arsenal– dilaporkan sudah mencapai kesepakatan personal dengan gelandang kelahiran Ghana tersebut. Kehadiran Partey bukan tak mungkin mengingatkan fans Arsenal akan keberadaan mantan kapten mereka, Patrick Vieira.

Semenjak Vieira meninggalkan Arsenal pada musim panas 2006, The Gunners tak lagi memiliki sosok gelandang yang kuat dalam berduel, plus andal untuk menyalurkan bola. Hanya saja menurut laporan The Sun, Arsenal kemungkinan ditinggal mesin gol mereka saat ini, Pierre-Emerick Aubameyang. Meski begitu, posisi Aubameyang nantinya bisa digantikan penyerang lincah asal Brasil, Gabriel Martinelli.

Dalam pola 4-2-3-1, posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Bernd Leno. Kemudian, untuk empat bek sejajar diisi Hector Bellerin, William Saliba, Thiago Silva dan Kieran Tierney. Untuk posisi dua gelandang pivot, Partey dan Pereira akan bertugas di posisi tersebut. Selanjutnya, Nicolas Pepe bergerak di sisi kanan sedangkan Bukayo Saka beroperasi di sisi sebelahnya. Kemudian, Coutinho bertugas sebagai playmaker, menyokong penyerang tunggal Martinelli. Berikut prakiraan formasi Arsenal musim depan: (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Saliba, Silva, Tierney; Pereira, Partey; Saka, Pepe, Coutinho; Martinelli.

