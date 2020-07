LIVERPOOL – Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, tidak masalah jika timnya gagal mendapatkan Guard of Honour (penghormatan sebelum pertandingan) dari Manchester City. Menurut Klopp, terpenting saat ini adalah menikmati tujuh pertandingan sisa di Liga Inggris 2019-2020 demi mendapatkan hasil maksimal.

Liverpool memastikan gelar juara Liga Inggris 2019-2020 pada Jumat 26 Juni 2020 dini hari WIB. Kepastian gelar juara itu didapat setelah rival utama mereka dalam memperebutkan gelar musim ini, Man City, tumbang 1-2 dari Chelsea.

Alhasil, koleksi 86 poin yang dimiliki Liverpool saat ini tak mungkin lagi dikejar Man City di posisi dua. Sebab, jika pun The Citizens –julukan Man City– mengakhiri tujuh pertandingan sisa dengan kemenangan, koleksi poin maksimal Sergio Aguero dan kawan-kawan hanyalah 84 angka.

“Saya tidak yakin apakah saya pernah mendapatkan Guard of Honour sebelumnya. Jika Guard of Honour jadi dijalankan di Inggris itu adalah hal yang bagus. Namun, jujur saya tidak membutuhkan itu (Guard of Honour), mengingat kami hanya ingin bermain sepakbola,” kata Klopp mengutip dari Sportskeeda, Kamis (2/7/2020).

Sebenarnya, kubu Man City sudah siap memberikan sambutan kepada Liverpool yang akan mereka jamu di lanjutan pekan ke-32 Liga Inggris 2019-2020, Rabu 3 Juli 2020 dini hari WIB. Pelatih Man City Josep Guardiola mengonfirmasi akan memberikan Guard of Honour kepada Mohamed Salah dan kawan-kawan.

Bagi Anda yang kurang familiar dengan Guard of Honour, tradisi ini adalah momen penghormatan sebuah klub kepada tim yang baru saja memastikan gelar juara. Biasanya, pemain dari tim juara memasuki lapangan sembari menerima tepuk tangan dari personel tim lawan. Uniknya, Guard of Honour justru pertama kali muncul di Tanah Inggris. Saat itu, Man United memberi penghormatan kepada Chelsea yang baru saja keluar sebagai juara Liga Inggris 1954-1955.

