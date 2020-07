BARCELONA – Atletico Madrid berhasil mencuri satu poin dari Stadion Camp Nou usai mampu menahan Barcelona 2-2 di laga yang berlangsung pada Rabu (1/7/2020) dini hari WIB. Nahasnya, ada catatan buruk yang baru saja didapatkan salah satu penggawa Atletico di laga bertajuk big match tersebut.

Catatan buruk itu tepatnya dituliskan oleh Diego Costa, di mana pemain berusia 31 tahun itu untuk pertama kalinya mencetak gol bunuh diri di kompetisi papan atas Eropa. Sebelumnya Costa dikenal tak pernah melakukan gol bunuh diri meski kerap kali membantu lini pertahanan timnya.

Baca Juga: Barcelona vs Atletico Madrid Berakhir 2-2, Setien Pesimis Kejar Titel La Liga Spanyol

1 - Diego Costa has scored an own goal for the first time in the top-flight (194 appearances in LaLiga and 89 in Premier League). Misfortune. pic.twitter.com/wL8WprMoCJ