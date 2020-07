LONDON – Manajemen Chelsea resmi memperkenalkan jersey anyar mereka untuk musim 2020-2021. Masih seperti musim 2017-2018, jersey The Blues –julukan Chelsea– masih diproduksi perusahaan perlengkapan olahraga asal Amerika Serikat, Nike.

Lantas, apa perbedaan antara jersey musim depan dengan musim ini? Musim depan, di bagian dada pemain Chelsea tak lagi tertulis kata Yokoma Tyres yang notabene sponsor The Blues. Kemudian, posisi perusahaan ban asal Jepang itu digantikan salah satu provider telekomunikasi, yakni Three Mobile.

Introducing our new @nikefootball 20/21 home kit, and shirt partner @ThreeUK! The herringbone-knit pattern is inspired by the traditional craft of London tailoring.



Available 09.07.20 #ItsAChelseaThing #ThePrideOfLondon pic.twitter.com/sFGBmjcbJP— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 1, 2020