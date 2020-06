BENEVENTO – Filippo Inzaghi meraih prestasi tertinggi sebagai pelatih setelah membawa Benevento juara Serie B 2019-2020. Kepastian itu didapat setelah Benevento menang 1-0 atas Juve Stabia di pekan ke-31 Serie B 2019-2020 dini hari tadi.

Tambahan tiga poin membuat koleksi 76 angka milik Benevento tak mungkin lagi dikejar Crotone di posisi kedua yang mengemas 52 poin. Sebab, jika pun memenangkan tujuh pertandingan tersisa, koleksi angka maksimal Crotone hanyalah 73 poin.

With Benevento's win today Pippo Inzaghi's team secures promotion to Serie A with a 24 point lead 🎉👏 pic.twitter.com/LQ7MdE7Azs— Italian Football TV (@IFTVofficial) June 29, 2020