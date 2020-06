MANCHESTER – Liverpool sudah dipastikan menjadi juara Liga Inggris 2019-2020 meski kompetisi baru akan memasuki pekan ke-32. Keberhasilan skuad asuhan Jurgen Klopp itu juara ketika kompetisi masih berlangsung membuat mereka bakal mendapatkan sebuah guard of honours dari tim lawan selanjutnya, yang kebetulan adalah Manchester City.

Jadi, Man City dipastikan bakal melakukan guard of honous kepada Liverpool disaat kedua tim bertemu di Etihad Stadium pada Jumat 3 Juli 2020 dini hari WIB. Namun, memang apa sih sebenarnya guard of honours tersebut?

Baca Juga: Klopp Sudah Punya Solusi untuk Perkuat Liverpool Tanpa Beli Pemain

Guard of honours adalah sebuah tradisi yang digunakan di dunia sepakbola ketika ada tim yang baru saja menjadi juara. Simpelnya adalah tim lawan bakal membentuk dua barisan dan membiarkan klub yang baru saja juara melewati di tengah-tengah barisan tersebut.

Jadi, tim lawan bakal memberikan sebuah penjagaan kehormataan kepada klub yang baru saja menjadi juara dan menyambut mereka. Para pemain juara dibiarkan lewat sambil diberikan tepungan sebagai tanda selamat atas keberhasilannya mereka dalam menjuarai suatu kompetisi.

Menariknya, tradisi guard of honours bukanlah peraturan resmi dari FIFA atau federasi kompetisi tertentu. Tradisi itu awalnya hanyalah sebuah kebiasaan yang lama-lama wajib dilakukan. Seperti peraturan tak tertulis. Jadi, tak melakukannya pun sebenarnya tak apa-apa.

Lantas kapan semua tradisi guard of honours bermula? Awalnya tradisi itu tercipta pada 1955 silam, di mana kala itu Manchester United harus menghadapi Chelsea yang baru saja menjadi juara. Namun, kebiasaan guard of honours itu baru diterapkan secara terus-menerus pada era 2000-an.

Kini, guard of honours akan kembali tersaji di Liga Inggris 2019-2020. Pelatih Man City, Josep Guardiola memastikan akan adanya guard of honours untuk Liverpool di markas kebangaan The Citizens –julukan Man City.