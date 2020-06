LIVERPOOL – Pemain Derby County, Andre Wisdom dikabarkan telah menjadi korban penusukan di Liverpool saat hendak berkunjung ke tempat kerabatnya pada Sabtu 27 Juni 2020 kemarin. Mantan penggawa The Reds –julukan Liverpool– itu bisa ditusuk karena diserang oleh perampok yang mau merampas barang-barang dari bek berusia 27 tahun tersebut.

Kabar terbaru mengatakan kini Wisdom sudah dilarikan ke rumah sakit dan sedang dalam perawatan yang cukup intensif. Sebab menurut laporan dari pihak Derby County, pemain jebolan akademi Liverpool tersebut mengalami luka-luka di beberapa bagian tubuhnya ketika ditusuk oleh perampok yang berlangsung di pusat kota Liverpool, yakni di Toxteth.

Get well soon, Wis. 🖤 pic.twitter.com/fjszWBcOzQ