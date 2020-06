BARCELONA – Pelatih Barcelona, Quique Setien, diberitakan sudah tak lagi mendapatkan rasa hormat dari Lionel Messi dan kawan-kawan. Seperti diberitakan Marca, Senin (29/6/2020), hal itu terlihat di jeda turun minum laga Celta Vigo vs Barcelona yang dilangsungkan di Estadio Balaidos, Sabtu 27 Juni 2020 malam WIB.

Saat itu karena tahu instruksinya tak lagi didengar Luis Suarez serta kolega, mantan pelatih Real Betis itu memberikan mandat kepada sang asisten, Eder Sarabia, untuk memberikan arahan kepada Messi dan kawan-kawan.

(Luis Suarez saat dikerubungi pemain-pemain Celta Vigo)

Pertanda Setien tak lagi disukai pemain Barcelona sebenarnya juga terlihat kelar laga di atas. Kelar laga Celta Vigo vs Barcelona, El Pistolero –julukan Suarez– terang-terangan mengkritik kualitas melatih Setien.

“Terserah pelatih mau menurunkan formasi atau strategi seperti apa,” respons Suarez saat ditanya kenapa Barcelona bermain buruk di laga kontra Celta Vigo.

Selain itu, Setien juga tidak segan mengkritik sang pemain, Antoine Griezmann, kelar pertandingan Celta Vigo vs Barcelona. Setien menyebut Griezmann melakukan kesalahan saat berperan sebagai pagar betis, sehingga menyebabkan Iago Aspas mencetak gol via tendangan bebas, sekaligus memaksa laga Celta vs Barcelona berakhir 2-2.

Sekarang yang jadi pertanyaan, akankah Setien masih dipercaya menangani Barcelona musim depan? Menurut laporan Marca, Setien yang terikat kontrak hingga 30 Juni 2022, dipercaya masih akan duduk di kursi pelatih Barcelona jika membawa Blaugrana –julukan Barcelona– juara Liga Spanyol 2019-2020. Saat ini hingga pekan ke-32 Liga Spanyol 2019-2020, Barcelona duduk di posisi dua dengan koleksi 69 angka, terpaut dua poin dari Real Madrid di puncak klasemen. Berhubung ada enam pertandingan tersisa, masih ada kesempatan bagi Barcelona mengejar perolehan poin Madrid. Terdekat, Barcelona akan menjamu Atletico Madrid di pekan ke-33 Liga Spanyol 2019-2020 pada Rabu 3 Juli 2020 dini hari WIB.

