BABAK Perempatfinal Piala FA 2019-2020 sudah menyelesaikan semua laga. Empat tim dipastikan lolos ke babak semifinal, yakni Manchester United, Chelsea, Arsenal, dan Manchester City. Setan Merah lebih dulu memesan tempat usai menang 2-1 atas Norwich City, Minggu 28 Juni 2020 dini hari WIB.

Tiga pertandingan baru digelar pada Minggu 28 Juni malam hingga Senin (29/6/2020) dini hari WIB. Laga Arsenal vs Sheffield United dimainkan lebih dulu. The Gunners sukses bangkit dari hasil minor di Liga Inggris, dengan menekuk The Blades 2-1 di Stadion Bramall Lane.

Nicolas Pepe membuka skor pada menit 25 lewat titik putih. Kesalahan lini belakang hampir membuat Arsenal gigit jari ketika David McGoldrick sukses mencetak gol pada menit 87. Beruntung, Dani Ceballos mencatatkan namanya di papan skor jelang pertandingan berakhir.

Bergeser ke Stadion King Power, ada laga antara Leicester City vs Chelsea. Si Biru berhasil menjinakkan The Foxes dengan skor tipis 1-0. Kejelian Frank Lampard dalam melakukan pergantian pemain berbuah manis. Sebab, gol tunggal dihasilkan pemain pengganti Ross Barkley pada menit 63.

Man City akhirnya menyusul tiga tim lain ke babak semifinal. The Citizens harus bersusah payah menaklukkan tuan rumah Newcastle United 2-0. Kedua gol dihasilkan oleh penalti Kevin De Bruyne pada menit 37 dan tembakan indah Raheem Sterling pada menit 68. Keempat tim peserta tersebut berhak untuk berlaga di Stadion Wembley pada babak semifinal. Pertandingan empat besar baru akan digelar pada 18 dan 19 Juli 2020. Berikut hasil lengkap pertandingan Piala FA, Minggu 28 Juni.

