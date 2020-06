LIVERPOOL – Liverpool baru saja dipastikan menjadi kampiun Liga Inggris musim 2019-2020. Kesuksesan tersebut terjadi setelah Manchester City harus menelan kekalahan 1-2 dari Chelsea dalam lanjutan Liga Inggris 2019-2020.

Dalam pertandingan yang dihelat di Stamford Bridge Stadium, pada dini hari tadi WIB, Man City takluk 1-2 dari Chelsea. Dua gol kemenangan Chelsea sendiri hadir dari lesakkan Christian Pulisic dan Willian Borges. Sementara gol balasan Man City hadir dari kaki Kevin de Bruyne.

Hasil tersebut membuat Liverpool dipastikan menjadi juara Liga Inggris musim ini. Ya, raihan poin Liverpool dipastikan sudah takkan mampu terkejar lagi oleh Man City. Keduanya memang berjarak 23 poin dengan Liga Inggris 2019-2020 menyisahkan tujuh laga lagi.

Liverpool are both the earliest (7️⃣ matches remaining)...



...and latest (2️⃣5️⃣ June) title-winners in #PL history pic.twitter.com/1Rxk2M722Z— Premier League (@premierleague) June 26, 2020