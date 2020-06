LIVERPOOL – Anthem You’ll Never Walk Alone selalu dinyanyikan pendukung Liverpool dengan penuh gairah dan semangat di Anfield. Lagu ini selalu memberikan suasana emosional bagi pemain The Reds juga pendukungnya. Bahkan para fans selalu menyanyikan lagu tersebut saat tim mereka bermain di luar kandang.

Lagu You’ll Never Walk Alone ditulis pada tahun 1945 untuk acara musikal Carousel. Namun, menjadi sangat populer saat band asal Liverpool, Gerry dan Pacemaker menggubah ulang lagu pada 1963.

Anthem You’ll Never Walk Alone selalu dinyanyikan saat Liverpool bermain di kandang. Namun, fans sering kali menyanyikan lagu ini untuk memompa semangat Liverpool. Hal ini seperti terjadi saat final Liga Champions 2005 di Istanbul, Turki. Saat itu Liverpool kalah 3-0 oleh AC Milan di babak pertama.

Terpacu oleh lagu You’ll Never Walk Alone yang dinyanyikan penggemarnya, Liverpool melesakkan 3 gol hingga skor menjadi 3-3. The Reds akhirnya juara Liga Champions 2005 usai adu penalti. Berikut lirik lagu You’ll Never Walk Alone:

When you walk through a storm, hold your head up high

And don't be afraid of the dark

At the end of the storm, there's a golden sky

And the sweet, silver song of a lark

Walk on through the wind

Walk on through the rain

Though your dreams be tossed and blown

Walk on, walk on

With hope in your hearts

And you'll never walk alone

You'll never walk alone

Walk on, walk on

With hope in your hearts

And you'll never walk alone

You'll never walk alone

(Ram)