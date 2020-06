LONDON – Arsenal telah memberikan kontrak baru kepada keempat pemainnya, David Luiz, Pablo Mari, Cedric Soares, dan Dani Ceballos. Akan tetapi, keputusan itu justru mengundang kecaman dari para penggemar The Gunners –julukan Arsenal. Akun twitter Arsenal pun banjir kecaman dari para penggemarnya sendiri.

Para penggemar kecewa dengan keputusan Arsenal memperpanjang kontrak Luiz. Pemain berpaspor Brasil itu jadi pembicaraan hangat karena performa buruknya pada musim 2019-2020. Luiz yang dibeli dari Chelsea pada awal musim ini, tidaklah tampil sesuai ekspektasi.

✍️ One-year deal for @DavidLuiz_4

✍️ Long-term deal for @PabloMV5

✍️ Long-term deal for @OficialCedric

✍️ Loan extension for @DaniCeballos46



More info on the new deals 👇— Arsenal (@Arsenal) June 24, 2020