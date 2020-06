NEWCASTLE – Newcastle United berhasil menghancurkan Sheffield United dalam laga lanjutan Liga Inggris 2019-2020 pada Sabtu, 20 Juni 2020. Pertandingan yang digelar di St James Park tersebut berhasil dimenangkan tim tuan rumah dengan skor 3-0.

The Magpies berhasil menceploskan gol ke gawang lawannya sebanyak tiga gol tanpa balas pada babak kedua. Ketiga gol dilesakkan Allan Saint-Maximin pada menit 55, Matt Ritchie menit ke-69 dan gol Joelinton pada menit 78.

Meski laga dihelat tanpa penonton, banyak fans Newscastle yang menyaksikan klub idola bertanding dari rumah. Salah satunya nenek berusia 93 tahun.

Para pendukung Newscastle pasti bersorak ketika melihat gol demi gol yang dicetak klub pujaannya. Namun, perayaan seorang nenek berusia 93 tahun, saat Newcastle berhasil mencetak gol sulit ditandingi penggemar lainnya soal merayakan gol.

Sebuah video yang diunggah ke Twitter oleh akun Kavina9 menunjukkan, seorang nenek mengenakan jersey Newcastel United. Ia terlihat berbaring di sofa dengan memakai selimut yang menyelimuti sebagai tubuhnya.

My 93 year old Nana just beat Covid-19 and here she is celebrating the toon win today! #NUFC #NEWSHU #Newcastle pic.twitter.com/ydu40tlt0I— Kav (@Kavina9) June 21, 2020