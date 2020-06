LIVERPOOL – Liverpool baru saja melakoni laga perdananya pasca kompetisi Liga Inggris 2019-2020 sempat ditunda karena wabah virus corona pada Senin (22/6/2020) dini hari WIB. Everton menjadi lawan mereka di laga tersebut, namun sayang pertandingan berakhir dengan skor 0-0.

Laga pun berjalan sangat menarik, namun sebenarnya ada hal kocak yang terjadi ketika pertandingan ingin dimulai. Jadi, ada momen Sadio Mane yang lupa untuk berlutut sesaat sebelum kick-off laga Everton vs Liverpool tersebut.

Baca Juga: Hitung-hitungan Peluang Liverpool Angkat Trofi Liga Inggris di Anfield

An important game but there’s a very important message ❤️#ThankYouNHS #BlackLivesMatter pic.twitter.com/SPz8D8Svq6