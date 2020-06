RCTI menunjukkan komitmen dengan tetap menayangkan Liga Italia 2019-2020 hingga musim berakhir. Salah satu televisi milik MNC Group itu akan menayangkan satu dari empat laga comeback Liga Italia 2019-2020 yang bergulir akhir pekan ini.

Setelah kompetisi ditangguhkan sejak Maret 2020, Federasi Sepakbola Italia (FIFC) dan Lega Serie A selaku operator kompetisi memutuskan kembali menggelar kompetisi mulai Minggu 21 Juni 2020 dini hari WIB. Nantinya pada 21-22 Juni 2020, ada empat laga yang dipertandingkan.

Sebanyak empat laga itu merupakan laga tunda di pekan ke-25 Liga Italia 2019-2020 yang sedianya digelar akhir Februari 2020. Laga-laga yang dimaksud mempertemukan Torino vs Parma, Hellas Verona vs Cagliari, Inter Milan vs Sampdoria dan Atalanta vs Sassuolo.

Dari keempat laga itu, RCTI memilih menyiarkan laga yang paling besar yakni Inter Milan vs Sampdoria pada Senin 22 Juni 2020 pukul 02.00 WIB. Laga yang digelar di Stadion Giuseppe Meazza itu berarti penting bagi Inter.

Sebab, andai menang atas Sampdoria, Inter racikan Antonio Conte itu kembali masuk ke persaingan gelar juara Liga Italia 2019-2020. Jika menang atas Sampdoria, Inter memang masih tertahan di posisi ketiga klasemen sementara Liga Italia 2019-2020. Namun, jarak poin Inter dengan Juventus di puncak klasemen otomatis menipis menjadi tinggal enam poin. Sekadar informasi, Juventus saat ini memuncaki klasemen Liga Italia 2019-2020 hingga pekan ke-26 dengan koleksi 63 angka. Saat ini, Juventus unggul satu poin dari Lazio di tempat kedua, serta sembilan angka dari Inter Milan di posisi ketiga. Jadwal siaran langsung Liga Italia 2019-2020 d RCTI pekan ini: Inter Milan vs Sampdoria (Senin, 22 Juni 2020 pukul 02.00 WIB)

