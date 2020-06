MANCHESTER – Legenda Manchester United, Phil Neville, meminta klub agar tidak menghambur-hamburkan uang di bursa transfer musim panas 2020. Neville menilai Man United lebih baik berinvestasi kepada para pemain muda, yang masih lapar kemenangan dan prestasi dibandingkan membentuk tim dengan pemain bintang.

Menurut Neville, berinvestasi pada pemain muda merupakan wujud dari filosofi The Red Devils. Neville yakin pemain muda akan membuat Man United jadi lebih baik. Kesuksesan terbesar The Red Devils –julukan Man United– bahkan terjadi saat mengandalkan para pemain muda yang dijuluki Class of 92.

“Saya pikir kami harus menjauh dari fakta menandatangani galacticos dan semua itu, serta hanya merekrut pemain muda yang lapar dan menjadikan klub ini lebih baik. Anda tidak dapat mengubah filosofi atau sejarah klub. Klub telah berhasil membeli pemain yang baik, muda, lapar atau menghasilkan pemain yang baik, muda, dan lapar,” ujar Neville, menyadur dari Sportsmole, Sabtu (20/6/2020).

Man United sekarang telah memiliki beberapa pemain muda berkualitas, seperti Mason Greenwood dan Brandon Williams yang berasal dari akademi. Neville yakin akan ada beberapa pemain muda lagi yang naik ke tim utama Man United.

Para pemain muda itu dinilai Neville akan mendapatkan kepercayaan dari Pelatih Man United, Ole Gunnar Solskjaer. Menurut Neville, Solskjaer adalah tipe pelatih yang memberi kesempatan kepada para pemain muda serta membangun tim dengan bibit-bibit belia sebagai porosnya. “Anda melihat Brandon (Williams) dan Mason [Greenwood] yang telah datang di musim ini. Jimmy Garner, yang mungkin datang dalam waktu dekat. Anda memiliki begitu banyak pemain muda yang datang, dan kami memiliki manajer yang ingin menempatkan mereka dan membangun tim di sekeliling mereka,” pungkasnya.

