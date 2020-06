PREMIER League (Liga Inggris) 2019-2020 memasuki pekan ke-30 akhir pekan ini. Sebanyak 10 pertandingan akan dilangsungkan. Dari 10 pertandingan itu, sebanyak dua laga di antaranya dilangsungkan dini hari nanti.

Dua pertandingan yang dimaksud mempertemukan Norwich City vs Southampton pukul 00.00 WIB dan Tottenham Hotspur vs Manchester United (02.15 WB). Laga Tottenham vs Man United krusial bagi kedua tim.

(Tottenham vs Man United akan bertemu dini hari nanti)

Sebab, hanya kemenangan yang dapat menjaga asa mereka lolos ke Liga Champions 2020-2021. Saat ini Man United duduk di posisi lima dengan koleksi 45 angka, sedangkan The Lilywhites –julukan Tottenham– menempati tangga kedelapan lewat raihan 41 poin.

Di luar laga di atas, pertandingan Everton vs Liverpool dan Manchester City vs Burnley paling menarik perhatian. Sebab, bukan tak mungkin Liverpool dapat memastikan gelar juara Liga Inggris 2019-2020 awal pekan depan.

Liverpool memastikan trofi Liga Inggris 2019-2020 asalkan menang atas Everton pada Senin 22 Juni 2020 dini hari WIB. Namun, dengan catatan sehari berselang, Man City tumbang dari Burnley. Andai kondisi di atas terjadi, koleksi 85 poin milik Liverpool tak mungkin lagi dikejar tim-tim pesaing. Sebab, andai Man City memenangkan delapan laga tersisa, koleksi poin maksimal The Citizens –julukan Man City– adalah 84 poin. Dengan begitu, Liverpool akan memastikan trofi Liga Inggris pertama mereka dalam 30 tahun terakhir. Berikut jadwal lengkap Premier League 2019-2020 pekan ke-30.

