MANCHESTER – Sebelas pemain Manchester City dan Arsenal berlutut di tengah lapangan sebelum bertanding pada Kamis 18 Juni 2020 dini hari WIB. Gestur dukungan untuk gerakan Black Lives Matter itu juga akan dilakukan Manchester United sebelum laga kontra Tottenham Hotspur, Sabtu 20 Juni 2020 dini hari WIB.

Comeback Liga Inggris 2019-2020 diwarnai dengan gestur dukungan bagi gerakan perlawanan tindakan rasisme terhadap manusia kulit hitam. Alih-alih nama pemain, semua klub sepakat mencetak tulisan Black Lives Matter di kostumnya.

Dukungan tidak hanya sampai di situ. Pada laga Man City vs Arsenal dan Aston Villa vs Sheffield United, semua pemain dan ofisial pertandingan berlutut sebelum kick off. Gestur tersebut pertama kali diperkenalkan pemain sepakbola Amerika (NFL), Colin Kaepernick, sebagai bentuk protes.

Muncul kekhawatiran skuad Man United tidak akan melakukan gerakan tersebut. Pasalnya, sang pemilik, Keluarga Glazer, adalah penyumbang dana terhadap Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, pada kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2016. Namun, hal itu ditepis oleh Ole Gunnar Solskjaer.

“Saya yakin kita semua tahu rasisme tidak boleh terjadi pada 2020. Apa yang sedang terjadi, dan para pemain serta tim-tim Liga Inggris, membuat pernyataan tegas bahwa sudah cukup tindakan diskriminasi ras, itu bagus. Saya tidak berharap kami melakukan hal yang berbeda,” ujar Ole Gunnar Solskjaer, dikutip dari laman resmi Man United, Jumat (19/6/2020). “Saya merasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk mengubahnya dan sudah menjadi agenda selama bertahun-tahun. Kami tentu saja akan mendukung gerakan-gerakan (perlawanan) tersebut,” tutup pria berusia 47 tahun tersebut.

