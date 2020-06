JAKARTA – Postur tubuh kiper Persija Jakarta, Shahar Ginanjar, yang atletis serta berotot tidak didapatnya dengan mudah. Ia harus menjalani latihan yang keras dan disipilin untuk mendapatkan bentuk tubuh yang menurutnya ideal. Selain latihan keras, ia juga menjaga pola tidur dan makan.

Salah satu latihan keras yang membentuk tubuh Shahar saat ini yakni melakukan olahraga sederhana, push up. Namun, jumlah push up yang dilakukan pemain berusia 29 tahun ini tidak bisa dilakukan banyak orang. Dia mampu melakukan push up dalam sehari mencapai 1.500 kali.

Bagaimana bisa Shahar melakukan push up sebanyak 1.500 kali? Dalam laman resmi Persija, Kamis (18/6/2020), ia mengungkapkan rahasianya. Salah satunya dilakukan dengan perlahan. Hal itu dilakukan agar tidak memaksa otot yang sudah sangat letih akibat push up berlebihan.

“Saya pernah push up 1.500 dalam sehari. Bila kita dengar angkanya tentu sangat banyak. Namun, jika kita lakukan perlahan-lahan dan jangan lupa untuk beristirahat adalah tidak mustahil untuk dilakukan. Saya tidak langsung dengan jumlah tersebut, melainkan meningkat setiap harinya,” ujar kiper pelapis Anditany Ardhiyasa ini.

Penjaga gawang bernomor pungung 88 tersebut juga memberikan tips bisa membentuk tubuh yang berotot seperti dirinya. Selain melakukan olahraga, dia disiplin dalam menjaga pola tidur dan makan. Salah satunya Shahar pantang tidur larut malam. “Olahraga tidak akan maksimal bila kita tidak menjalani pola hidup yang sehat. Saya menghindari tidur larut malam dan memilih makan buah-buahan jika lapar,” kata Shahar memberi saran.

