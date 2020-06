LONDON – Direktur Chelsea, Marina Granovskaia, menyambut gembira bergabungnya Timo Werner ke timnya. Baginya, Werner adalah sosok pemain hebat yang diidam-idamkan oleh seluruh klub di Eropa.

Chelsea memang telah dipastikan berhasil mendapatkan jasa Werner dari klub asal Jerman, RB Leipzig. Kabar tersebut telah disampaikan secara resmi oleh pihak The Blues –julukan Chelsea– pada Kamis (18/6/2020) sore WIB.

We have some @TimoWerner news for you! 👀— Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020